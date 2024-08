Achille Flore, sessant’anni con i motori 

Dalle umili origini al successo imprenditoriale nell'Isola. Achille Flore è una delle 7 Rondini d'oro premiate domenica scorsa nell'auditorium Lilliu del museo del Costume dall'associazione Barbagia nel mondo e dal Presidio turistico nuorese con il patrocinio della Camera di commercio e dell'Isre.

Flore nasce a Irgoli nel 1943 da un'umile famiglia. Ad appena 15 anni scappa dalle rive del Cedrino per provare a costruire un futuro diverso, ai piedi del Monte Ortobene. All'epoca a Irgoli ci sono solo tre automobili, lui ha in mente di occuparsi delle parti più complicate di queste ambitissime vetture.

A Nuoro inizia l'apprendistato dal maestro elettrauto Venanzio Concas. Dopo 5 anni, grazie anche alla formazione ottenuta nella scuola della Magneti Marelli, apre la sua officina, sposando la rivoluzione elettronica in atto.

A Mughina dà il via alla sua modernissima impresa. Nel 1966 è partner con l'impresa tedesca Bosch. Nel 1983 diventa leader in Sardegna nella vendita ed installazione dei primi telefoni mobili per veicoli. Nel 2023 raggiunge i sessant’anni di ininterrotta attività contribuendo alla crescita sociale ed economica della sua città di adozione. Con lo stesso entusiasmo degli esordi.

