Achenza quinto, chapeau! 

Orgoglioso, esigente con se stesso e, a 53 anni, ancora fortissimo. A Parigi Giovanni Achenza chiude al quinto posto la terza olimpiade nel paratriathlon, con un pizzico di rimpianto per il quarto (il francese Louis Noel l’ha superato in extremis e preceduto di 9”), ma senza dimenticare che prima di lui aveva tagliato il traguardo l’altro azzurro Giuseppe Romele, squalificato per un errore di percorso.

La gara

Achenza ha disputato una buona frazione di nuoto nella Senna, poi non è riuscito a fare la differenza nei 20 km con la handbike e, nei 5 sulla carrozzina olimpica, ha perso un’ulteriore posizione. I quattro davanti a lui sono quelli della Ptwc2, partiti con 3’ di ritardo per il loro minore grado di disabilità. A indossare la terza medaglia d’oro di fila è stato l’olandese Jetze Plat in 58’16”, davanti ai due argenti delle scorse edizioni, l’austriaco Florian Brungraber (a 1’09”) e l’altro olandese Geert Schipper (a 2’04”). Achenza è giunto a Pont Alexandre III in 1.03’49”, primo dei Ptwc1.

Il commento

«Poteva andare meglio. All'ultimo segmento il francese Noel, avendo una disabilità diversa dalla mia ed essendo molto più leggero, ha avuto la meglio con la carrozzina olimpica e quindi di conseguenza è riuscito a riprendermi», ha detto l’oschirese al sito del Cip. «Le sensazioni però sono buone perché ho dato il massimo che potevo dare e quindi di quello non mi devo lamentare o disperare. Certo, se fossi riuscito a prendere quel quarto posto...». Achenza è sereno: «Il quinto posto va bene, ci prendiamo questo per il momento. Poi più avanti si vedrà come sviluppare tutto il prosieguo della mia carriera sportiva». Il futuro è ancora da scrivere: «Ritiro? A seconda di come vanno le cose. Molto probabilmente proseguo e vado avanti e vediamo cosa riusciamo a fare ancora. Los Angeles è parecchio oltre, ma da quel punto di vista mi piacerebbe anche poter aiutare altri ragazzi a fare quello che ho fatto io finora, dando una mano da quel punto di vista», ha concluso il secondo dei sardi in gara a Parigi, dopo Luca Arca,già eliminato nel wheelchair tennis.

Doppio argento

Se nella Ptwc il capitano non è andato oltre il quinto posto e Giuseppe Romele è stato punito con una severa squalifica, nelle altre categorie l’Italia del paratriathlon ha motivi per gioire. Dopo il bronzo di Tokyo, la bresciana Veronica Yoko Plebani ha vinto l’argento nella gara PTS2 (amputate). Stesso premio per la padovana Francesca Tarantello nella PTVI (atleti ipovedenti, la sua guida è Silvia Visaggio). ( c.a.m. )

