Achena, highlander del gol: mi diverto, ma voglio vincere 

Quindici anni nella sua Amatori Guspini ne fanno un veterano e un pilastro della squadra allenata da Luciano Pusceddu. Per Carlo Achena, 47enne guspinese doc, indossare la maglia giallonera è un orgoglio, oltre che un impegno da onorare in campo. «Ci teniamo a fare bene, Guspini ha sempre avuto un’ottima cultura sportiva e calcistica e vogliamo mantenere questa tradizione anche negli Amatori». La stagione nel torneo Over dell’Uisp procede tra alti e bassi. Il settimo posto condiviso col Sant’Andrea Frius dopo nove giornate, e la fresca eliminazione dalla Coppa Amatori, non demoralizza però l’esterno offensivo: «Pensiamo soprattutto a divertirci, ma è ovvio che ci faccia piacere anche vincere. Di sicuro scendiamo in campo per giocarcela sempre. Il fatto che abbiamo totalizzato solo vittorie e sconfitte senza pareggi, dimostra che ci manca un po’ di equilibrio e soffriamo il mal di trasferta. Non siamo costanti e dobbiamo migliorare. Anche nell’ultima partita di Coppa con l’Isili non abbiamo demeritato, il 4-2 è un risultato pesante che non rispecchia l’andamento della gara. Loro erano ben messi in campo e hanno giocato con grande agonismo e tanta voglia di riscattare la sconfitta in campionato».

A tutta fascia

L’esterno offensivo, militare della Marina, cerca il suo primo gol in campionato dopo una la sola rete stagionale in Coppa, ma senza farne un’ossessione: «Gioco da esterno e spesso ripiego anche in difesa, sono più un assist-man che un goleador», sorride Achena, che analizza la stagione, giunta a due turni dal giro di boa. «Il campionato è equilibrato, ma Real Putzu e Seddori hanno qualcosa in più e sono le favorite per il titolo. Non siamo partiti per vincere, non abbiamo una rosa ampia e tutto dipende dalla condizione dei giocatori. Sicuramente daremo sempre il massimo». Sabato gli Amatori Guspini riposano, poi alla ripresa, per l’ultima del girone di andata, saranno impegnati in trasferta a Sanluri.

