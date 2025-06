Acerbi, il gran rifiuto «No alla Nazionale» 

Firenze. Scoppia il caso-Acerbi nell’ultimo raduno della stagione della Nazionale: richiamato dopo 15 mesi dall’ultima volta anche per l’emergenza nel reparto arretrato, il difensore dell’Inter, 37 anni compiuti, ha detto no al ritorno in azzurro per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldova. Ad annunciarlo lo stesso Luciano Spalletti ieri durante la conferenza nell’Aula Magna di Coverciano: «Acerbi non ha risposto alla convocazione. Per una questione fisica? No, ha ripensato a quanto è successo attorno a lui, lo avevo chiamato per ciò che aveva fatto vedere in questo periodo. Ci avevo parlato, ma ho ricevuto un messaggio che mi spiegava questa sua decisione, io ho risposto e quindi gli ho telefonato. Che dire? Prendo atto e si va avanti, ci sono tanti giocatori meritevoli». E a chi gli ha domandato se fosse sorpreso, contrariato o deluso il commissario tecnico ha risposto: «Io non posso permettermi nessuna depressione, si fanno altre scelte con fiducia consapevoli di avere a che fare con calciatori anche più forti».

La replica di Acerbi è arrivata qualche ora dopo in un lungo post su Instagram: «Dopo una profonda riflessione ho comunicato al ct di non accettare la chiamata in nazionale: alla luce degli ultimi avvenimenti non esistono ad oggi le condizioni per proseguire serenamente questo percorso. Non cerco alibi né favori ma pretendo rispetto e se questo viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo allora preferisco farmi da parte». Precisando poi di non essere uno che si aggrappa ad una convocazione: «Ho sempre dato tutto ma non resto dove non sono più voluto davvero ed è chiaro che non faccio parte del progetto del ct. Questa è la mia decisione e come ho detto al ct non è definitiva né dettata dalla rabbia né dalla depressione per una finale Champions persa, ma solo da un bisogno di fare un passo indietro». Convocato un anno fa per la tournée negli Stati Uniti, Acerbi tornò poi a casa su decisione di Spalletti in accordo con la Federazione perché accusato di presunte frasi razziste a Juan Jesus.

