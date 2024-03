Acerbi e Juan Jesus sentiti in Procura 

Indagini concluse. La Procura della Figc ha svolto il suo lavoro, adesso la relazione passerà al Giudice Sportivo che deciderà se e come sanzionare Francesco Acerbi, accusato da Juan Jesus di aver ricevuto insulti razzisti durante il secondo tempo di Inter-Napoli domenica scorsa. Al procuratore Giuseppe Chiné era stato chiesto un supplemento di indagine e dopo aver acquisito gli atti, compresi il referto dell’arbitro La Penna, le comunicazioni radio arbitro-Var e quelle utili a una prova tv, ieri è stata la volta degli interrogatori,

Ha cominciato Acerbi, collegato dalla Pinetina assieme all’ad Marotta e all’avvocato del club, Angelo Capellini. Il difensore nerazzurro ha ribadito la sua posizione, negando di aver pronunciato insulti razzisti e sostenendo di esser stato frainteso dal collega del Napoli. Acerbi avrebbe sostenuto di aver detto «ti faccio nero», non «vai via n..., sei solo un n….» come ha detto Juan Jesus.

Versione ribadita dal giocatore dei campani ieri con Chiné, anche questa in video collegamento. La Procura federale invierà il rapporto affinché il Giudice sportivo possa decidere entro la prossima settimana. Se le accuse fossero confermate, Acerbi reschia almeno dieci giornate di squalifica e addirittura di terminare la sua carriera a Milano in anticipo, perché il club non ha gradito l’accaduto.

