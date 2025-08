Acentro, i cento anni di Nanni Fodde 

Tutto ebbe inizio negli anni '50, quando Nanni Fodde concepì un nuovo modo di vendere auto in un modo tutto nuovo per la Sardegna. Erano gli anni del boom economico e migliaia di famiglie sarde, anche grazie da Acentro, fecero entrare per la prima volta in casa l’automobile. «Mio padre fu un precursore. Fu tra i primi a capire che era necessario mettere “al centro” di tutto non l’auto, ma la persona. Inventò addirittura il libretto rosso dei diritti del consumatore, un elenco dettagliato di ciò che il cliente si doveva aspettare da noi e che noi ci saremmo impegnati a fare per lui. Una vera innovazione per l’epoca». A raccontarlo è Enrico Fodde, figlio del fondatore e attuale amministratore unico di Acentro. Sono passati più settant’anni da quella stagione straordinaria. E il fondatore può godersi il successo che ha attraversato le generazioni e le trasformazioni tecnologiche, con la grande sfida dell’elettrico: Nanni Fodde compie oggi cento anni.

Identità e orgoglio

«L'Acentro per noi è un bene identitario», evidenzia con orgoglio Enrico Fodde nel giorno della festa. «Vendere auto è ormai parte della nostra quotidianità, del nostro essere. Ce l’abbiamo nelle vene. Acentro è la storia di una famiglia nella quale sono presenti due Giovanni: uno, più noto come Nanni, mio padre, l’altro è mio figlio Giovanni, che rappresenta la continuità. Ma c’è un’altra persona che è stata ed è fondamentale, non solo per il suo ruolo in famiglia, ma per il supporto che ci dà nel lavoro: mia moglie Carla. Ed è quindi naturale che la famiglia si identifichi con l’azienda e viceversa. Senza la nostra coesione sarebbe stato davvero difficile superare i momenti di difficoltà».

La squadra

Una famiglia di cui fanno parte anche i dipendenti. «La nostra linfa quotidiana», sottolinea Enrico Fodde. «Un'azienda che non cura la scelta, la crescita e il rapporto con i dipendenti e i collaboratori non esisterebbe. I nostri dipendenti sono eccezionali e facciamo insieme un cammino di ricerca quotidiana dell’eccellenza, di correzione degli errori e di perfezionamento. Con loro cerchiamo di essere soprattutto trasparenti. È fondamentale che siano responsabilizzati e resi partecipi delle nostre azioni e strategie. Diversamente non c’è futuro e non si costruisce niente». (red. ec.)

