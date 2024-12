Acentro acquisisce Citroën e Peugeot 

Il Gruppo Acentro, in occasione dei suoi 70 anni, rafforza la posizione di leader nel settore dell’automotive in Sardegna con l’acquisizione di Citroën e Peugeot. Le sedi sono 9 sedi, 150 i dipendenti, un fatturato di oltre 90 milioni di euro e 17 brand: Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Leapmotor, ProOne (Fiat Peugeot e Citroen Professional), Spoticar, Nissan, Mg, Evo, Tiger ed Iveco da oggi anche Citroen e Peugeot. Oltre alle sue sempre più note linee di prodotti second life: “Km Zero Mai Toccato Asfalto” e “Aziendali La Qualità Vi Stupirà” con uno stock costante di più di 500 auto di tutti i marchi tra le quali poter scegliere. A inizio 2024, Acentro ha presentato i risultati del più esteso sondaggio, realizzato dall’Istituto “Interactive Market Research Institute” intervistando 1.000 persone in tutta l’Isola: Acentro è al vertice nell’Isola e tra le 10 principali aziende del settore, in termini di notorietà, di immagine, di convenienza, di affidabilità e di qualità del servizio. Risultati hanno permesso lo sviluppo della campagna “Non sei mai numero uno per caso” partita il primo gennaio 2024.

