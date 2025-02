Accuse incrociate per il bando mancato

Il Comune di Gonnosfanadiga quest’anno non ha partecipato al bando per i comuni marginali, dal quale lo scorso anno aveva ottenuto circa 60mila euro. Il sindaco Andrea Floris e l’ex assessore Andrea Sogus si rimpallano le responsabilità: il primo sostiene che la mancata partecipazione sia dovuta alla mancanza di continuità nel portare avanti il progetto da parte del secondo, che a sua volta dichiara di essersi trovato nell’impossibilità di agire e di aver subito una violazione della casella di posta elettronica istituzionale da parte di ignoti.

La versione di Floris

Il bando negli scorsi anni ha permesso all’amministrazione di ottenere fondi da utilizzare per opere importanti. Come mai il Comune quest’anno non ha partecipato? «Bisognerebbe domandarlo – risponde il sindaco – all’ex assessore, che se n’era occupato in precedenza e ha continuato a non parlarne per poi non occuparsene: è stato in carica fino al 28 novembre e poi, a causa della crisi politica che abbiamo attraversato, non abbiamo più avuto i tempi tecnici per partecipare al bando del 2024. Ci riserviamo di partecipare a quello del 2025».

«Vorrei specificare – continua Floris – che non è compito del sindaco partecipare a un bando: gli assessori propongono, la Giunta approva, gli uffici procedono. Un assessore, se propone qualcosa, deve anche assicurarsi di portarla a termine. A ciò aggiungo che l’assessore aveva tutto in mano per poter partecipare al bando, già da maggio».

La risposta di Sogus

«L’azione politica compiuta – ribatte l’ex assessore – ha ostacolato il mio supporto, che avrebbe consentito al Comune di partecipare al bando. Io mi sono reso disponibile a dare una mano come consigliere ma non è stato possibile perché dal 26 novembre non mi è più stato consentito di accedere alla e-mail istituzionale, dove si trovavano i file necessari». Proprio dalla casella di posta elettronica istituzionale di Sogus, chiusa a fine novembre, risulterebbero degli accessi comunicati via e-mail all’ex assessore intorno al 12 dicembre. Per questo, spiega Sogus, è stato necessario chiedere l’intervento delle forze dell’ordine: «Ho fatto denuncia ai carabinieri e alla polizia postale, e non tarderò a presentarla in Procura. Qualche malintenzionato è entrato nella mia posta elettronica ufficiale, dove erano presenti documenti riservati. Quest’azione non può essere lasciata impunita: procederò».

Proprio il mancato accesso alla mail istituzionale avrebbe impedito a Sogus di ottenere i documenti necessari e di lavorare al bando: «Se si fosse davvero avuta la volontà di partecipare – argomenta l’ex assessore – si sarebbe potuto replicare velocemente ciò che è stato fatto lo scorso anno, evitando di perdere il finanziamento. Ora sarebbe fondamentale che chi ha avuto la responsabilità politica si assuma le proprie colpe e risponda per il mancato utilizzo di una risorsa dalla quale avrebbe potuto beneficiare l'intera comunità».