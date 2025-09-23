Accuse e polemiche infinite sul caso della piscina comunale 

Non una risposta nel merito, da parte del sindaco Stefano Anni, ma l’invito a riformulare correttamente l’interrogazione con l’impegno per una prossima “adeguata ed esaustiva risposta”. A Nuraminis il caso della piscina comunale di Nuracesus chiusa per venti giorni tra luglio e agosto scorsi per sospetto inquinamento dopo un controllo della Asl, non pare essersi chiuso con la riapertura della vasca.

«In qualità di committente e in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, è stato verificato se il concessionario ha regolarmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, effettuato i dovuti e periodici controlli sulla salubrità delle acque e degli ambienti? Quali azioni ha messo in campo il comune per vigilare sull'applicazione degli obblighi previsti dal capitolato?»: questi i quesiti posti dai consiglieri di minoranza Maria Assunta Pisano, Mario Frongia, Roberta Podda e Federica Pinna nell’interpellanza. «Dispiace constatare le forti lacune nella predisposizione delle richieste formali nei confronti della pubblica amministrazione, e si reitera nell’errore nella nota in cui riporta i nomi dei consiglieri comunali senza adeguata firma degli stessi», scrive il sindaco Anni che non nasconde il disappunto per la volontà della minoranza «di comunicare alla Prefettura eventuali mancate risposte: alquanto offensiva e lesiva della serietà e puntualità che contraddistingue questa amministrazione comunale».

