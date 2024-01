Accuse agli arbitri, cresce la polemica «Solo illazioni» 

Arbitri e polemiche, abbinata sicura. Da due giorni è caos per le accuse lanciate da un anonimo «arbitro di serie A», come è stato presentato dalla trasmissione “Le Iene” su Italia1. «Illazioni, se qualcuno ha le prove le mostri» l’immediata replica dell’Aia.

Si parla delle presunte «gravi anomalie nel sistema di valutazione arbitrale italiano» con «errori inspiegabili alla Var». Questo quanto affermato dal fischietto rimasto nell’ombra, il quale ha anche aggiunto che diversi direttori di gara e assistenti sarebbero pronti alle vie legali contro Can e associazione italiana arbitri. Così Carlo Pacifici, presidente Aia, ha reagito parlando di accuse «inaccettabili» e «illazioni prive di ogni fondamento: se qualcuno ritenesse di avere elementi concreti su quanto dichiarato, da parte di una persona con il volto nascosto e la voce alterata, si faccia avanti e segua i canali ufficiali portando le prove».

Nella trasmissione l’arbitro, il quale non ha rivelato la sua identità «perché sono ancora in attività e ci sarebbero ripercussioni», ha detto che «quest’anno ci sono stati tantissimi errori in campo e al Var inspiegabili soprattutto per noi addetti ai lavori» e ha citato gli episodi di Juventus-Bologna (rigore non dato ai rossoblù), Genoa-Milan (fallo di un rossonero che poi ha segnato), Inter-Verona (fallo di un nerazzurro prima di una rete dei milanesi). Una situazione definita «insostenibile» e «che sta condizionando le carriere di molti di noi. Dalla valutazione un arbitro continua ad arbitrare o meno. Se tutto dipende da dinamiche politiche, c’è il rischio che si falsino i campionati. Molti di noi hanno la sensazione che non sempre voti, valutazioni ed eventuali retrocessioni o dismissioni a fine anno dipendano solo dalle nostre prestazioni. Ci sono almeno cinque tra arbitri e assistenti che stanno per denunciare l’Aia per gravi irregolarità. C’è chi sbaglia e continua ad arbitrare come niente fosse, c’è chi viene fermato».

Un attacco cui il designatore Rocchi ha replicato spiegando di aver già fatto una severa autocritica per varie decisioni errate: «Ammettiamo se sbagliamo, più di così non sappiamo cosa fare». Pacifici ha sottolineato inoltre che «se dietro questa mossa ci fossero motivi di politica interna, sarebbe un fatto molto grave perché significherebbe non volere bene a questa associazione. Riteniamo insussistenti le accuse, volte solo a gettare un’ombra su un importante lavoro che si sta portando avanti».

