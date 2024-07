Accuse a un locale sui social: lettera di scuse dell’assessora 

Si sarebbe chiusa con una lettera di scuse al sindaco Emidio Contini, ai consiglieri comunali e ai cittadini la vicenda che ha visto protagonista l’assessora alla Sanità e igiene pubblica Marirosa Contini che attaccò i gestori di un locale per, a suo dire, la musica troppo alta con un post su Facebook, poi cancellato. Il documento, che al momento non è stato ancora reso pubblico, sarebbe stato letto da Contini durante la seduta di Consiglio richiesta, insieme alle dimissioni dell’assessora, dall’opposizione e dalla consigliera di maggioranza Manuela Sedda. Soddisfatta dell’esito della vicenda la minoranza: «È stato raggiunto l’intento dell’opposizione di riportare il grave fatto all’interno dell’alveo politico del Consiglio comunale - afferma il capogruppo Paolo Loddo - ci auspichiamo che tali fatti non accadano più e che la consigliera chieda scuse riparatorie ai ragazzi che avevano tutte le autorizzazioni comunali necessarie per organizzare l’evento».

Al contrario, è delusa Sedda: «È evidente la mancanza di una posizione chiara del sindaco e della maggioranza e le scuse inappropriate dell'assessora Contini - afferma la consigliera - la mia posizione è stata non solo ignorata, ma oltremodo derisa a tal punto che il sindaco non ha risparmiato urla e pugni sul tavolo, dicendomi più volte di stare zitta. Questo comportamento sarà analizzato in separata sede, ma è emblematico della mancanza di rispetto e del trattamento che ho ricevuto rispetto alla minoranza».

