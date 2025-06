Accusato di stalking  finisce in manette 

Fermato nelle vicinanze del posto di lavoro della vittima, un pensionato cagliaritano è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile: l’uomo aveva il divieto di avvicinamento a una donna perché accusato di atti persecutori. Accompagnato ai domiciliari, dovrà essere processato per direttissima.

L’intervento dei militari del nucleo radiomobile è scattato grazie alla segnalazione del braccialetto elettronico: i carabinieri lo hanno così rintracciato dalle parti del posto di lavoro della vittima degli atti persecutori. Da qui l’arresto.

Sempre i militari hanno denunciato un altro uomo per furto aggravato e inosservanza di provvedimento dell’autorità. Sottoposto all’obbligo di dimora in un comune dell’Oristanese, è stato identificato come presunto autore del furto di uno zaino con dentro effetti personali e denaro, portato via da un’auto parcheggiata in centro. (m. v.)

