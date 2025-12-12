Accusato di sei roghi: in cella 

Per sospettato l’insospettabile. Colpo di scena, ieri in Largo Budapest, a poche ore dal sesto rogo di veicoli in poco più di un mese, tutti avvenuti in uno dei cortili interni. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione di Vladimiro Cabizza, 55 anni, residente in una delle tre palazzine, all’ultimo piano. Controlli fatti in presenza dell’avvocato dell’uomo, Antonio Moro, e anche dei familiari che hanno assistito al momento in cui è salito in una gazzella dei militari per essere condotto nella caserma di via Rockfeller. Dove poco dopo, in preda a una forte agitazione, ha avuto un malore, ed è stato trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso del Santissima Annunziata.

L’escalation

Nel frattempo i carabinieri, su incarico della titolare delle indagini, la pm Maria Paola Asara, hanno continuato la loro ispezione concentrandosi per diverse ore sul garage dell’uomo. Come sfondo della ricerca, a pochi metri di distanza, una Peugeot e un T-cross, le due auto ridotte in cenere a inizio novembre quando è cominciata l’escalation di roghi mentre a destra staziona l’Alfa, avvolta dalle fiamme a dicembre. Intanto per Cabizza, dimesso dall’ospedale, si aprono, nonostante neghi ogni addebito, le porte del carcere di Bancali dove finisce nel pomeriggio in attesa dell’udienza di convalida. Ieri mattina era stato dato alle fiamme uno scooter, fermo da tempo, a coronare una sequenza impressionante di incendi. «Siamo terrorizzati», confessavano gli abitanti che hanno visto andare in fumo anche due utilitarie e perfino la scala aerea, dal valore di 120mila euro, usata per rifare le facciate. Paura soprattutto dovuta al giallo sull’autore degli episodi, non più inquadrabile come vandalo occasionale. Difficile però prevedere che l’incendiario si nascondesse proprio tra i condomini ed è al momento sconosciuto e inafferrabile il movente che possa aver mosso l’uomo, ammesso che sia stato lui. Pure se, a patto di non venire citati, vengono riferite alcune tensioni avute dagli abitanti con il 55enne. Lui, separato dalla moglie e descritto come persona molto appartata, aveva un’impresa, la “No problem infortunistica”, ma non è chiaro se ci lavorasse ancora. Intanto in Largo Budapest, negli ultimi giorni, sono state montate delle telecamere che potrebbero fornire risposte agli inquirenti.

