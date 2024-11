Accusato di abusi sessuali, va alla Giustizia 

Washington. Un ex anchor di Fox al Pentagono, un divisivo deputato indagato per traffico sessuale e uso di droga alla guida della giustizia, un no vax cospirazionista come Rfk junior alla sanità. Le nomine sempre più provocatorie di Donald Trump per la sua amministrazione hanno lasciato sconcertati anche alcuni dei suoi consiglieri, vari esponenti repubblicani e numerosi esperti.

Sotto pressione

Queste scelte sono la prima prova di forza del tycoon contro l’establishment e il suo stesso partito dopo i pieni poteri ottenuti grazie al triplete di Casa Bianca, Camera e Senato, che ora rischia di minare il tradizionale sistema americano dei “checks and balances”, considerando che la Corte suprema ha già una maggioranza di destra. La prima sfida è al Senato dove i repubblicani, che hanno riconquistato la maggioranza con 53 seggi, saranno sotto un’immensa pressione: o per confermare i pretoriani di The Donald o per rinunciare alle proprie prerogative costituzionali, consentendogli di procedere unilateralmente alle nomine durante le pause della loro attività (recess appointments), come ha chiesto il presidente eletto al loro prossimo leader.

Il dispetto

Ma nel segreto dell’urna i senatori Gop gli hanno già dato un dispiacere, eleggendo non il candidato Maga Rick Scott ma John Thune, più vicino all’establishment e vice del leader uscente Mitch McConnell. E alcuni hanno già manifestato le loro riserve verso alcune nomine, in particolare quella di Matt Gaetz come attorney general. Ma non mancherà di turbare gli animi anche la scelta del figlio di Robert Kennedy, il cui senso Trump ha presentanto così sul suo social Truth: «Per troppo tempo gli americani sono stati schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche, sono stati coinvolti in inganni, disinformazione e informazioni errate quando si tratta di salute pubblica».

La profezia

Il malumore cova ma il Grand Old Party non può perdere più di tre senatori per le conferme. L’ex speaker della Camera Kevin McCarthy, destituito dalla carica per una fronda interna guidata proprio da Gaetz, ha fatto una profezia: «Lo sanno tutti che non verrà confermato (al Senato, ndr)». Sarcastico il deputato repubblicano dell’Ohio Max Miller: «Gaetz ha più possibilità di cenare con la regina Elisabetta II che di essere votato dal Senato». Gaetz si è dimesso giusto in tempo per evitare il rapporto della commissione etica della Camera sulle accuse di abusi sessuali (anche su minori), uso di droghe, accettazione di doni impropri, favoritismi e ostruzione della giustizia, dopo l’archiviazione di un’inchiesta penale. E ha invocato l’abolizione dell’Fbi e del ministero della Giustizia che Trump lo ha chiamato a guidare con l’intento di vendicarsi dei suoi nemici.

