Accusato di 7 roghi: arrestato 

Finisce agli arresti domiciliari il 50enne originario di Alghero su cui pende l’accusa di aver appiccato sette incendi, tra il 2024 e il 2025, nell’agro di Bonorva. È stato il gip Giuseppe Grotteria, venerdì scorso, a decidere la misura nell’ordinanza cautelare, dopo l’udienza preliminare in tribunale, e a disporre anche che l’indagato porti il braccialetto elettronico. A raccogliere il quadro probatorio il nucleo investigativo dell’Ispettorato Forestale e di vigilanza ambientale di Sassari, sostenuto dalla stazione forestale di Bonorva, che si sono serviti di perquisizioni e intercettazioni video per individuare il presunto incendiario.

Le indagini

Tutto nasce quando, un anno fa, lungo la strada provinciale 43, si sviluppano tre roghi a luglio, e nel giro di appena due settimane, nelle località Corona Punta, Santu Laurentu e Sa Paule. Le fiamme divorano boschi, pascoli e aree coltivate e, nell’ultimo caso- il 28 luglio- devastano 300 ettari. Le indagini notano presto attraverso le immagini delle telecamere che, in tutte le occasioni, alcuni minuti dopo l’avvio dell’incendio, passa l’autovettura del sospettato, diretta al suo ovile, e a poca distanza dall’area interessata dalle fiamme. Con l’ausilio di un gps posto sul mezzo del 50enne gli investigatori osservano, quest’anno, la stessa dinamica negli incendi di giugno e luglio anche se cambiano le località colpite dal fuoco nel territorio di Bonorva: Sa Camba Noa e Mura Menteda/Paule Renu. Stavolta si riesce anche a scovare l’innesco, un fiammifero nascosto in una sigaretta, traccia che avrebbe trovato riscontro in quanto rinvenuto nell’auto dell’uomo nella perquisizione compiuta poco dopo l’ultimo rogo.

L’udienza

Per il pm Giovanni Porcheddu gli indizi a carico della persona sono gravi e, nel corso dell’udienza davanti al gip, ha sollecitato per lui la custodia in carcere. L’indagato, assistito dall’avvocato Fabrizio Manai, ha respinto ogni addebito sostenendo che il tragitto dove si sono sviluppati gli incendi è quello che lui percorre per andare da casa a lavoro. Le deviazioni da questo percorso fatte nel 2025 sarebbero dovute, sempre secondo la sua versione, a motivazioni di tipo lavorativo.

Il giudice, pur ritenendo sussistenti le accuse, ha deciso che l’uomo vada ai domiciliari.

