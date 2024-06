Accusati di falso per le carte dell’ovile: indagati prosciolti 

Alla morte del marito si era trovata in difficoltà, costretta a sbrigare in poco tempo le pratiche veterinarie per la gestione del bestiame che l’amato coniuge dalla sua azienda di S’Enna e S’Egua aveva trasferito in un ovile preso in affitto. Così, su consiglio dei veterinari, anziché mettere nei documenti il numero di codice aziendale e di zona del marito scomparso, aveva inserito quello dell’ovile di Seguris, anche questo nelle campagne di Arbus, dove materialmente si trovavano le pecore. Tanto è bastato per far finire sotto inchiesta per falso Pina Marina Loru (72 anni) e Andrea Concas, 65enne ex sindaco di Arbus, e Ugo Fanari (66 anni), il primo dirigente veterinario del Servizio di Sanità animale del Comune di Arbus e Responsabile dell’Ufficio anagrafe zootecnica animale per la Asl di Sanluri, il secondo veterinario responsabile del servizio che aveva autorizzato la donna a modificare il codice.

Terminati gli accertamenti, la Procura aveva ordinato il rinvio a giudizio per tutti e tre con l’accusa di falso. L’altra mattina, il giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, ha disposto il non luogo a procedere e prosciolto sia la pensionata che i due tecnici. A difendere la 72enne c’era l’avvocato Gian Paolo Scanu, mentre gli altri erano assistiti dai legali Pier Andrea Setzu e Roberto Argiolas. Il giudice ha chiarito che, in realtà, gli animali si trovavano esattamente nel punto indicato dal codice che si riteneva falso, mentre quello del marito indicava un’altra zona di Arbus. Lo scopo di quel codice, tra l’altro, era di identificare l’area dove stanno le bestie (per tracciarle in caso di epidemia). Dunque alla fine quello sbagliato era comunque corretto.

RIPRODUZIONE RISERVATA