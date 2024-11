Accumulatori seriali, è emergenza 

È come se fossero fantasmi. Uomini e donne dalle esistenze in bilico e incastrate in insospettabili palazzi e abitazioni all'apparenza come tante altre, spesso nei quartieri più eleganti della città; quelli dove magari ti aspetteresti di trovare tutto tranne un appartamento così pieno di rifiuti ed escrementi da non poter neanche più aprire la porta.

E quando ci riesci ti scontri col degrado ambientale - che poi rispecchia quello interiore - di vive sommerso da quegli stessi oggetti che non riesce a non accumulare. Per mesi, magari anni, sino a quando, ormai invisibili, il tanfo è così forte che un vicino si prende la briga di segnalare. Capita frequentemente a Cagliari, troppo: «Riceviamo una media di sette segnalazioni alla settimana», racconta Anna Puddu, assessora alla Salute e Benessere delle cittadine e dei cittadini.

Il fenomeno

Sette segnalazioni alla settimana, una al giorno, trenta al mese. Numeri imponenti, che raccontano un fenomeno - quello degli accumulatori seriali - troppo radicato per non mettere in allarme. Casi che diventano la voce di un malessere evidentemente più veloce dei tempi di reazione di chi dovrebbe dare risposte e trovare soluzioni. «Molto spesso sono persone sconosciute ai Servizi sociali, che vivono in uno stato di solitudine e isolamento dettato anche da problematiche mentali, come la depressione», spiega l'assessora. «Casi di cui veniamo a conoscenza soltanto quando chi abita vicino allerta le autorità competenti, e che quindi fa supporre ci sia un sommerso enorme». Ma in realtà capita anche che i casi siano noti, e per anni non si riesca a intervenire. Come successo in un palazzo nella zona di Monte Urpinu, con i condomini ostaggio dell'inerzia delle istituzioni, e una donna - accumulatrice - ostaggio della sua patologia che la lentezza burocratica non può che peggiorare. Dopo cinque anni è arrivato anche un esposto in Procura, con una sorta di scontro tra diritti: quello dei vicini costretti a convivere con puzza, rischio incendio e una condizione igienico sanitaria pericolosa per tutti, e quello alle doverose cure per la proprietaria dell'abitazione diventata prigione.

L'identikit

L'Ultimo caso risale ad appena una settimana fa e riporta a Villanova: «Ci siamo occupati di due donne, madre e figlia che vivevano in condizioni terribili. Per entrambe è stato disposto un Tso e sono state accompagnate in una struttura». Stesso quartiere dove a marzo dell'anno scorso, assistenti sociali, polizia municipale, vigili del fuoco e carabinieri erano dovuti intervenire in un elegante appartamento trasformato in discarica e da cui fuoriusciva un tanfo così forte e insopportabile da far temere ci fosse pure un morto. C'era solo una montagna di rifiuti, di feci, umane e di animali, e un uomo di cui stupisce nessuno si sia accorto prima che arrivasse a vivere in condizioni inumane. Non aveva problemi economici, così come generalmente non li hanno i protagonisti degli episodi più recenti. «Parliamo di uomini e donne in linea di massima sopra i cinquant'anni, che rifiutano aiuto perché la separazione da quegli oggetti anche inutili fa male come se gli stessero portando via un organo. Con i figli spesso impotenti davanti a situazioni più grandi di loro».

Il protocollo

Casi che non sempre emergono in tempo, così si arriva persino alla tragedia, come quella di Bruno Frau, morto nell'incendio della sua casa di via San Rocco, piena di carta, giornali e oggetti di ogni tipo. «È assolutamente necessario riuscire a intervenire tempestivamente, per salvare la vita alle persone e riuscire a recuperarle. Per questo stiamo lavorando a un Protocollo che coinvolge Procura ordinaria, giudice tutelare, centri di salute mentale, servizi sociali e associazioni di familiari con cui definire un quadro generale e le linee di intervento necessarie per far fronte a un fenomeno sicuramente preoccupante».

