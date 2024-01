«Accudiva nostra madre, era un gigante col cuore d’oro» 

Lo stava aspettando anche ieri quel figlio adorato. Mamma Vincenza, sebbene provata dalla malattia, quando non ha visto arrivare Raffaele Massa, il cinquantenne quartese morto ieri nell’incidente al porto canale a Cagliari, ha iniziato a piangere e agitarsi. Ma purtroppo non è stato possibile nasconderle che il suo ragazzo non c’era più. «Da tempo ci occupavamo di lei, io e mio fratello Raffaele», racconta Andrea Massa, «lui viveva proprio qui con nostra madre». Una scelta recente, fatta per starle il più vicino possibile: fino a qualche mese fa l’operaio 50enne viveva ad Assemini. La madre lo aspettava anche ieri, in un «giorno maledetto». Cerca di farsi forza Andrea Massa proprio per sorreggere la madre. Ma la voce si incrina, le lacrime scendono. «Raffaele era una persona buona, un grande lavoratore. Era il nostro gigante buono». Il lavoro che stava facendo, «gli piaceva tantissimo, amava i suoi colleghi». Quello che è successo, «è stata una fatalità. Adesso faranno tutte le verifiche. Io sono un autista e posso dire che la sicurezza in un mezzo non c’è mai, all’improvviso ti può tirare un colpo di coltello o magari ti va bene tutta la vita».

È un inizio d’anno terribile per Quartu, costretta a piangere un altro suo cittadino, dopo i due diciannovenni morti la settimana scorsa nell’incidente in via Vesalio a Cagliari.

«Ci conoscevamo da piccoli», ricorda Guido Sarritzu, ex assessore e sindacalista, «quasi ogni giorno andavamo a prendere un caffè insieme. Una persona sempre col sorriso». Da sempre lo conosceva anche il cantante e consigliere comunale Tonio Pani: «Era un gigante buono. Nonostante la vita non sia stata sempre gentile con lui, sapeva sempre rialzarsi. Da poco di ritorno da un viaggio, era subito venuto in salone a trovarmi. Era di animo buono, aveva il sole in tasca». Ivano Mantega era un suo amico fraterno: «Ci siamo conosciuti quando lui si occupava della sicurezza all’Eurogarden», ricorda commosso, «quello che è successo è una tragedia assurda. Non meritava di fare una fine come questa, era una persona troppo buona».

RIPRODUZIONE RISERVATA