Accorpiamo l’Agrario al comprensivo Meloni 

Proseguono le contrarietà al piano di dimensionamento scolastico che nel Sulcis iglesiente taglierebbe 14 autonomie tra le quali quelle del Beccaria di Carbonia e delle sue sedi distaccate dell’agrario di Villamassargia e Santadi.

«Il Consiglio d’Istituto si è subito espresso in maniera contraria: stanno distruggendo la storia della nostra scuola con un accorpamento (al Ferraris di Iglesias secondo le previsioni) senza nessuna logica», sbotta Pino Floris, responsabile del turno serale del Beccaria di Villamassargia (180 studenti totali contando anche il turno diurno). Lunedì si terrà una nuova assemblea sindacale con politici ed amministratori locali. Intanto, dalle sindache di Villamassargia e Domusnovas è partita, ieri, una richiesta d’incontro alla Provincia per illustrare l’accorpamento alternativo del Beccaria di Villamassargia al Meloni di Domusnovas che già gestisce infanzia, elementari e medie dei due C omuni e di Musei. «Più consono - recita la nota di Debora Porrà e Isangela Mascia - accorpare su base territoriale anziché puntare su un ulteriore decentramento scolastico. L’agrario di Villamassargia, che ha tutte le prerogative di una scuola-lavoro con produzioni casearie e non solo, rappresenta per tanti un’alternativa al viaggio obbligato verso le città ed è servito da un moderno centro intermodale che lo collega ai centri limitrofi. Inoltre, a livello didattico, con questa proposta si potrebbe concretizzare un progetto 0 -17 anni già iniziato col p olo “Ilaria Alpi” incentrato su agricoltura e ambiente».

