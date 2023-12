Accorpamento scolastico, la proposta della Giunta 

La Giunta comunale di Pabillonis, d'intesa con il gruppo di minoranza, ha avanzato la proposta di accorpamento delle scuole del paese che facevano parte dell’ex istituto comprensivo Satta con gli istituti comprensivi di Gonnosfanadiga e Arbus.

La proposta deliberata è stata resa nota alla Provincia del Sud Sardegna in un incontro che si è tenuto qualche giorno fa, mentre la decisione definitiva spetterà alla Regione. La motivazione dietro la proposta risiede nella necessità di rispondere alle recenti modifiche nei criteri dimensionali delle istituzioni scolastiche, cercando soluzioni di accorpamento per preservare il massimo numero possibile di autonomie locali.

Il quadro che aveva portato l’ex Istituto Comprensivo “S. Satta” di Pabillonis ad essere accorpato con l’Enrico Fermi-Da Vinci di Guspini ora è cambiato e questo ha spinto il sindaco, Riccardo Sanna, a esprimere fiducia nell’efficacia della proposta. «Il fine è quello di salvare più istituzioni scolastiche sia adesso che in futuro, ma come sindacato abbiamo chiesto che tutto rimanga invariato per un anno affinché ci sia il tempo di discutere attorno a un tavolo con maggiore precisione per il bene di tutte le autonomie scolastiche del territorio», dice Gianni Spiga del Flc Cgil.

