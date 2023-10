Accorpamento delle scuole: il Consiglio vota contro 

Giù le mani dall’istituto tecnico, eccellenza del territorio e scuola in continua crescita. È l’appello del Consiglio comunale di Serramanna che si oppone alla proposta di dimensionamento scolastico della Provincia che prevede – tra l’altro – l’accorpamento del tecnico industriale di via Svezia (sede staccata del Buonarroti di Guspini) con il Vignarelli di Sanluri. «Una proposta che sacrifica il Buonarroti che costituisce, con la sede centrale di Guspini e la sede staccata di Serramanna, il polo informatico del territorio», ha detto l’assessora comunale alla Pubblica istruzione Francesca Cossu. «Si sta smantellando un istituto d’eccellenza del territorio e la cosa ci riguarda da vicino. Diciamo no», ha detto anche Gigi Piano dell’opposizione in Consiglio.

L’assessora Cossu si è quindi fatta portatrice dell’ordine del giorno, non previsto nella scaletta degli argomenti in discussione, votato all’unanimità. «Il Consiglio comunale di Serramanna esprime la propria contrarietà alle proposte sul dimensionamento scolastico 2024/2025 e per effetto l’intendimento di appoggiare la proposta dell’Anci Sardegna in merito all’emanazione di una norma regionale che salvi tutte le autonomie scolastiche sottodimensionate – è il deliberato del Consiglio –. Il Buonarroti vanta il numero di 626 alunni iscritti e frequentanti, quindi è ampiamente dimensionato. Gli accorpamenti devono essere fatti rispettando le tipologie degli istituti». ( ig. pil. )

