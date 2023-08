Accorpamento degli istituti: «Intervenga la Regione, si rischia la mannaia di Roma» 

Un altro anno scolastico di pace e poi, se non arriveranno improbabili provvedimenti regionali, la mannaia ministeriale taglierà decine di autonomie scolastiche. Un disastro non solo per la scuola, per i ragazzi che la abbandoneranno ma anche per il territorio, soprattutto l’interno. In pratica gli istituti con meno di 811 studenti saranno chiusi e “accorpati”. A meno che la Regione non definisca nuove deroghe nel 2024-2025 si salveranno solo le autonome dei grandi centri, come Cagliari, Sassari, Olbia e pochi altri. Un anno sembra tanto, ma potrebbe volare anche perché a febbraio 2024 sono in programma le elezioni regionali e mettere mano a un argomento così spinoso causerà certamente, da qualsiasi angolazioni si prenda, di creare più malcontento che consensi.

Lo stallo

Massimo Depau è il presidente dell’Associazione nazionale presidi. «Per il momento non si tocca niente», conferma. La Regione ha ottenuto la possibilità di derogare ai parametri nazionali (300 alunni per scuole nei comuni montani, 500 alunni per tutte le altre, contro i 400 e 600 a livello nazionale) e salvare così tutte le scuole. «L’unico novità si avrà con Orani che accorperà anche il comprensivo di Orotelli». Ma l’orizzonte è di burrasca. «Attualmente ci sono circa 50 gerenze e in Sardegna per quest’anno scolastico sono arrivati appena quattro dirigenti». In prospettiva, come detto, la catastrofe visto che perdiamo 5.000 studenti in 12 mesi. Però c’è un minimo spiraglio. «Il mese prossimo – aggiunge Depau – è previsto il pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da Toscana, Emilia Romagna e Puglia contro la Legge di bilancio». Una decisione favorevole potrebbe ribaltare completamente la vicenda e ridare alle Regioni poteri diversi. Se però così non dovesse andare e le Regioni non dovessero intervenire scegliendo come e dove collocare le reggenze adeguandole ai nuovi parametri. «La Sardegna avrà un pacchetto di 232 dirigenti che dovrà decidere dove e come assegnare in funzione di un minimo di 811 alunni. Se non riuscissimo a decidere in breve tempo sarà il ministero dell’Economia e il Ministero dell’Istruzione e del merito a prendere le redini del gioco e - precisa il presidente dell’Anp – certo non terranno conto delle specificità. È scontato un taglio orizzontale a danno delle zone interne».

No ai tagli

La coperta è davvero corta, ma c’è una proposta: perché non accorpare alcuni istituti “doppi” di Cagliari (Pacinotti, Michelangelo – Martini, Leonardo - Siotto-Dettori) e trasferire i dirigenti nelle zone in sofferenza? «Non se ne parla nemmeno», afferma Giuseppe Corrias della Uil. «Salvare le scuole di Nuoro distruggendo quelle del capoluogo sarebbe una follia». Il sindacalista non ha dubbi. «Stanno distruggendo la scuola. Il primo settembre è a pochi giorni e non sono ancora stati nominati i docenti, il personale Ata e i supplenti. I ragazzi con difficoltà potranno usufruire dell’insegnante di sostegno solo a gennaio».

