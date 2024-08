Accordo tra parroco e gremio per il parco di San Lussorio 

A Nuraminis il parroco, don Andrea Busia, e il presidente del Gremio di San Lussorio, Antonio Serci, hanno firmato il nuovo regolamento di utilizzo del parco di San Lussorio. «Chiunque intenda accedere al parco per motivi conviviali, usufruendo dei tavoli, del barbecue, dell’energia elettrica e dei servizi igienici, è tenuto a chiedere l’autorizzazione almeno 24 ore prima dell’accesso previsto al parroco o ai signori Antonio Serci e Bonifacio Mudu del gremio», si legge in una nota del gremio, che invita gli utilizzatori a contribuire ai costi di manutenzione e alle spese energetiche e punta a contrastare l’abbandono di rifiuti o il transito con le auto all’interno della zona. Da qui i divieti di “tagliare alberi e arbusti, modificare o manomettere gli impianti esistenti, transitare con mezzi di trasporto senza autorizzazione, campeggiare senza autorizzazione, abbandonare rifiuti e utilizzare il loggiato della chiesa per attività diverse da quelle pastorali”.

La chiesa e il parco di San Lussorio sono il teatro dei festeggiamenti in onore del santo. Si parte oggi alle 18,30 con la messa in parrocchia e la processione che accompagna il simulacro del santo alla chiesetta. Alle 22, in piazza San Pietro, commedia dialettale del gruppo Su Stentu. Domani, dalle 20, messa e processione di rientro del santo con spettacolo pirotecnico e alle 22 spettacolo musicale con Il Clan dei Mercanti. Giovedì il concerto di Jay Santos. Venerdì si chiude con la serata musicale con il gruppo Arkeos.

