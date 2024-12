Accordo tra Mosca e Minsk, missili russi alla Bielorussia 

Mosca. La Russia vuole schierare in Bielorussia, dalla seconda metà del 2025, i missili balistici ipersonici Oreshnik, testati in un bombardamento sull'Ucraina. L’ha annunciato Vladimir Putin al vertice con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Minsk, concluso con la firma di un nuovo trattato per le garanzie di sicurezza reciproche.

L'intesa, ha detto Putin, prevede che possano essere usate anche «le armi nucleari tattiche russe» schierate sul territorio bielorusso per rispondere ad attacchi che mettano in pericolo «la sovranità, l'indipendenza e l'ordine costituzionale» dei due Paesi. La produzione di questi sistemi missilistici potrebbe aumentare.

