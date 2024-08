Accordo tra l’Università e il Comune 

A Guspini si avvicina la fase di allestimento del Centro documentale della cultura mineraria, situato nei locali dell’ex scuola Sanna. Dopo la realizzazione delle opere edili, si sta per completare l’installazione dell’ascensore e dell’impianto di condizionamento. In questo contesto, è stato siglato un accordo tra l’Università di Cagliari e il Comune, finalizzato alla valorizzazione del centro.

L’accordo prevede che l’Università, tramite il suo staff di esperti, fornisca consulenza per la classificazione dei minerali e la progettazione dei percorsi espositivi e didattici. Questo contributo scientifico si estenderà alla produzione di studi e contenuti che saranno diffusi attraverso pubblicazioni e convegni. Inoltre, sono previsti incontri periodici tra le parti per monitorare i progressi, senza vincoli di subordinazione o orari.

Giovanni de Giudici, professore ordinario di Mineralogia e responsabile scientifico del progetto, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo, sottolineando l’importanza del Guspinese come territorio ricco di minerali e storia mineraria. «Montevecchio e Guspini possiedono un patrimonio documentale straordinario. L’azione dell’Università sarà fondamentale per valorizzare questa ricchezza attraverso vari allestimenti che esplorino la geologia, la bellezza dei minerali e il funzionamento delle miniere». Parallelamente, il docente Stefano Naitza sta approfondendo le conoscenze giacimentologiche della zona, per comprendere meglio la geologia del territorio.

Il sindaco, Giuseppe de Fanti, ha evidenziato che questo immobile tra le vie Montevecchio e Mazzini accoglierà ed esporrà in modo organico molti dei materiali acquisiti dal Comune negli ultimi decenni. «La collaborazione con l’Università, con uno staff che ha già svolto analoghe consulenze come con il Comune di Iglesias, si configura con lo scopo di garantire una narrazione scientifica dal punto di vista didattico e turistico, come presupposto primario all’accesso alla visita della miniera di Montevecchio». Anche l’assessora alla Cultura, Francesca Tuveri, ha lodato il lavoro di riqualificazione dell’immobile e la collaborazione con l’università, definendola un passo cruciale per risaltare la storia della cultura mineraria del territorio.

