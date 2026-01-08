Accordo tra Consorzi fidi sardi 

Firmato l’accordo tra i consorzi fidi sardi per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Ieri l’intesa, sottoscritta da Fidicoop Sardegna e Finart a Sassari, che vuole promuovere la collaborazione per favorire l’assistenza finanziaria e il ruolo di intermediari a favore delle pmi sarde con le banche, dopo che l’accesso al credito è divenuto più selettivo a causa dell’elevato differenziale tra i tassi rispetto alle imprese più grandi.

«Riteniamo che l’accordo - riferisce Maria Amelia Lai, presidente di Finart, espressione della rete di Confartigianato Sassari - possa diventare un’opportunità per il territorio che rappresentiamo». «La cooperazione tra confidi - aggiunge Fulgenzio Cocco, presidente di Fidicoop, che rappresenta Confcooperative e Legacoop - consente di costruire un modello di prossimità finanziaria capace di intercettare i reali bisogni delle piccole e medie imprese, valorizzando la conoscenza del territorio e il rapporto fiduciario con gli imprenditori». Un concetto condiviso da Riccardo Barbieri, direttore generale di Fidicoop Sardegna: «Abbiamo messo in campo 55 milioni di euro di garanzie con 105 milioni di affidamenti garantiti e quasi 30 di fondi rischi».

