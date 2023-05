Accordo tra Comune e protezione civile 

Siglata la convenzione tra il Comune di Arbus e la protezione civile: in cambio di un contributo di 23 mila euro, i volontari opereranno su tutto il territorio comunale sulle orme degli accordi siglati nel passato, con l’ultima novità d’intervento sulla Costa Verde. «Con l’acquisto di un gommone per le emergenze lungo i 47 chilometri del litorale – ricorda il presidente Jonathan Concas - saremo presenti non solo contro il fuoco ma anche contro l’acqua. Essendo sul posto, siamo i primi ad iniziare a spegnere le fiamme, garantire il nostro aiuto in acqua e tanto altro ancora». I volontari, infatti, collaboreranno col Comune per l’attivazione dei primi soccorsi per calamità, infortuni, prevenzione rischi, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. Tra le esperienze dell’ultimo periodo si ricordano quelle del taglio degli alberi a rischio crollo sulle strade cittadine e quelle programmate per le zone di campagna, ma anche gli ultimi incendi che hanno ridotto in cenere ettari di macchia mediterranea e alberi alla periferia del paese.

«Una collaborazione fondamentale per coordinare servizi di primaria importanza per la collettività - dice l’assessore all’ambiente, Simone Murtas - dagli incendi che purtroppo non risparmiano il nostro vaso territorio all’assistenza durante l’allerta meteo presso il centro operativo comunale». (s. r.)

