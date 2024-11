Accordo tra Comune e Mazzella, l’imprenditore versa 3,5 milioni 

Tra il 2015 e il 2023 le società del Gruppo Mazzella hanno accumulato debiti nei confronti del Comune di Tortolì per oltre 3,5 milioni di euro. Nei giorni scorsi il sindaco Marcello Ladu e l’imprenditore turistico Giorgio Mazzella hanno trovato un accordo che mette fine alla controversia per i tributi locali non versati. Lo schema prevede il pagamento di oltre 3,5 milioni di euro da parte delle società del Gruppo, di cui oltre 600mila in un’unica soluzione e la differenza in 48 rate, oltre gli interessi derivanti dalla transazione. Esulta il sindaco Ladu: «È un importante accordo che finalmente consentirà all’amministrazione di incamerare risorse mai pervenute prima, da reinvestire in opere fondamentali per la comunità, a partire dalla riqualificazione del viale Monsignor Virgilio e in un restyling del litorale di Orrì». Esprime soddisfazione anche il patron dell’Arbatax Park resort Giorgio Mazzella: «È un accordo costruttivo che apre al progetto Jana, a cui noi ora metteremo mano. È la prima volta che un’amministrazione di Tortolì procede a passo spedito nell’interesse di tutti. Sapere che il Comune sta dalla parte dell’impresa lascia intravvedere buone prospettive». (ro. se.)

