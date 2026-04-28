Accordo tra Comune e Laore per realizzare gli orti urbani 

L’amministrazione comunale in collaborazione con Laora sta lavorando alla realizzazione di interventi di sostegno e promozione per la creazione di orti urbani, collettivi, didattici e socioterapeutici. Nel progetto sono coinvoltigli Istituti scolastici Da Vinci, Fermi e Satta.

La finalità è quella di promuovere e sostenere interventi per la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socioterapeutici. L’incentivo e il supporto di tali interventi si propone di favorire la riqualificazione di spazi urbani in disuso attraverso il recupero e la realizzazione di orti urbani e collettivi, promuovendo un uso sostenibile del suolo e restituendo valore ecologico e sociale al territorio.

Vista l’adesione di numerose scuole, Laore intende aumentare i fondi per garantire la partecipazione di altri istituti.Antioco Muscas, storico assegnatario di Sa Zeppara, è felice per l’iniziativa: «È giusto che i giovani imparino come coltivare le verdure in modo semplice e naturale. Devono osservare i cambiamenti stagionali e i cicli della natura dalla semina alla raccolta. In questo modo si insegna anche la cultura ambientale e il rispetto della natura. Attualmente le coltivazioni in serra e i prodotti non sono più stagionali, i bambini non sanno che per coltivare la lattuga, dalla semina alla raccolta, passano 5-6 mesi. Io ho iniziato a lavorare nel 1958, quando con la mia famiglia ci siamo trasferiti a Sa Zeppara, a nove anni avevo imparato a mungere le vacche e mi svegliavo alle quattro del mattino».

RIPRODUZIONE RISERVATA