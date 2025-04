Accordo tra Comune e Igea su Porto Flavia 

Salvare il cuore dell’epopea mineraria di Iglesias: è questo l’obiettivo dell’importante accordo siglato, in questi giorni, fra l’amministrazione comunale di Iglesias e la società Igea.

I contratti

Sono stati siglati due importanti contratti di comodato d’uso, per riqualificare e valorizzare il sito minerario di Porto Flavia, nel borgo minerario di Masua. Il primo accordo consentirà al Comune di utilizzare l’ex area camper chiusa dal 2021, il secondo consentirà di migliorare l’accessibilità alla spiaggia di Masua e al sito minerario di Porto Flavia. Infatti, verrà realizzato un percorso interno al cantiere Igea, utilizzabile da bus turistici e mezzi di soccorso, rendendo fruibile l’intera area.

La riqualificazione

Un progetto essenziale per portare turismo ed avviare una autentica riqualificazione delle aree minerarie, come ha dichiarato il Sindaco, Mauro Usai: «Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con la società Igea, un accordo che guarda al futuro per valorizzare un immenso patrimonio storico ed ambientale – ha sottolineato il primo cittadino – per difendere le nostre radici, un riscatto culturale per un territorio da riqualificare e salvare. Questo accordo ci permetterà di creare nuovi parcheggi e una area di sosta per i bus, migliorando la gestione dei flussi turistici. Ma anche e soprattutto, ci permette di lanciare uno sguardo di speranza al futuro, attraverso una proficua collaborazione con la società Igea». Ottimismo e soddisfazione anche nelle parole dell’assessore alla programmazione Daniele Reginali: «Per mezzo di questo accordo – ha spiegato – potremmo partecipare al bando della presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto concerne i finanziamenti di Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso. È un accordo molto importante e fondamentale per tanti progetti sulle ex aree minerarie sui quali stiamo lavorando».

I camper

Novità anche sulle tanto attese aree camper. L’amministrazione, infatti, realizzerà a breve una nuova area di servizio diacente al campo sportivo di Nebida, dove potranno sostare usufruendo di tutti i servizi i numerosi camperisti che affollano l’antico borgo minerario. La società cooperativa “La nuova colonia” che per dodici anni ha gestito l’area camper di Masua apprende con fiducia la notizia e aspetta di essere convocata per potere riprendere con il lavoro. La società cooperativa, infatti, aveva creato dal nulla un servizio per i camperisti che avevano avuto in comodato d’uso da Igea. Ma quattro anni fa, furono costretti a chiudere i battenti. «Accolgo con fiducia la notizia – ha commentato Giorgio Atzei, socio della cooperativa “La nuova Colonia” – spero che al più presto potremmo essere convocati per potere riprendere così a lavorare, noi abbiamo sempre creato con il nostro lavoro benefici per tutta la comunità».

