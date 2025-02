Accordo tra Comune e Asl: Poliambulatorio nell’ex Municipio 

A Seui la buona notizia è che si ricomincia a costruire la rete della medicina del territorio, con una Casa della salute. L'assistenza sanitaria del territorio era stata smantellata, negli ultimi quindici anni almeno, tassello dopo tassello, anche a Seui, uno tra i paesi più isolati della Sardegna, con una popolazione di anziani e cronici, per questo l'assistenza sanitaria sul territorio finché c'è stata aveva fatto un'enorme differenza.

Martedì il direttore della Asl Ogliastra, Andrea Marras, è stato a Seui per un sopralluogo nello stabile dell'ex Municipio al termine del quale l' amministrazione comunale, unitamente al dirigente della Asl ogliastrina ha convenuto sull'adeguatezza del primo piano dello stabile, 270 metri quadrati, destinati alla Casa della salute: un poliambulatorio con spazi riservarti ai medici specialisti, al medico di base e alla continuità di assistenza sanitaria (guardia medica).

Il sindaco, Fabio Moi, soddisfatto per questo primo passo, ma ha soprattutto fretta di vedere il servizio finalmente attivo per la comunità: «L’iter per la realizzazione della Casa della Salute è ufficialmente aperto, il Comune di Seui e l’Asl Ogliastra nei prossimi mesi saranno impegnati nella definizione degli aspetti tecnici e amministrativi. Il progetto, finanziato con 800mila euro dalla Regione Sardegna, restituirà alla nostra comunità, l'assistenza specialistica sul territorio, dopo anni difficili di buio con la soppressione di riferimenti sanitari sul territorio». (p. m. r.)

