Accordo tra Comune e Asl: ecco la nuova guardia medica 

Un ambulatorio di guardia medica, specialistica medica e altri servizi sanitari, oltre a prevedere l'accoglienza di medici di base e pediatri in assegnazione provvisoria. La giunta comunale di Uta ha deliberato l'adesione allo schema di convenzione con la Asl per l'assegnazione di una nuova sede dedicata al servizio. L'immobile, al centro del paese nei pressi delle scuole elementari Giuseppe Garibaldi, è stato oggetto nei mesi scorsi di interventi di adeguamento alle esigenze manifestate dall'azienda sanitaria seguita alla precedente delibera di individuazione dell'immobile.

«Diamo corso a una volontà dell'amministrazione comunal di estendere e migliorare i servizi medici e sanitari per la comunità», dice il sindaco Giacomo Porcu. «È stato frutto di grande collaborazione e dialogo proficuo con la Asl che ringrazio».

Poter favorire l'arrivo di nuovi medici, ricorda Porcu, «in sostituzione nei casi di pensionamento o di fornire nuovi servizi diagnostici specialistici in loco aiuterà soprattutto le fasce più fragili della nostra comunità. Il servizio di guardia medica, tutt'ora operativo in piazza Santa Giusta, è senz'altro curato in maniera adeguata». Soddisfatta l’assessora Eleonora Meloni: «L'apertura dei nuovi locali della guardia medica rappresenta un passo importante del nostro territorio, offriranno un'assistenza sanitaria più efficiente e accessibile a tutta la comunità». (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA