Accordo sulla cedolare secca ma restano i tagli alle pensioni. La maggioranza, dice Palazzo Chigi, ha trovato una sintesi per la legge di bilancio per cui non si presenteranno emendamenti in Commissione. E ci sarebbe un’intesa anche sulle riforme: premier eletto dai cittadini, norma anti ribaltone e stop ai senatori a vita nominati dal Capo dello Stato.

l a pagina 11