Accordo sul grano, proroga di due mesi 

Kiev. Ancora due mesi. L'accordo sulle esportazioni di grano ucraino fa un altro passo avanti, nonostante il malcontento della Russia e i mugugni dei Paesi dell'Est europeo per l'effetto deprimente che l'arrivo dei cereali di Kiev ha sui prezzi dei loro prodotti. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ringraziato il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, insieme con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, per l'appoggio agli sforzi di mediazione della Turchia per l'estensione di quello che a oggi rimane - a parte gli scambi di prigionieri - l'unico successo della diplomazia nel conflitto in corso da quasi un anno e tre mesi.

Il memorandum

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che Mosca ha accettato di prolungare l'accordo con l'auspicio che vengano corrette alcune «disparità». È noto infatti che la Russia vuole che insieme con il patto per le esportazioni ucraine venga applicato un memorandum firmato con l'Onu che prevede tra l'altro lo sblocco delle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti. L’inviato cinese Li Hui ha incontrato a Kiev il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha riconosciuto il ruolo «importante» di Pechino nel cercare di avviare trattative, ma ha sottolineato che il governo ucraino non può rinunciare alla «sovranità e integrità territoriale» del Paese. In sostanza, no a una pace che comporti la perdita di territori ucraini in favore della Russia o a un semplice congelamento del conflitto.

I combattimenti

L'iniziativa cinese viene accompagnata dai continui tentativi del Vaticano di avviare un dialogo, nonostante il rifiuto opposto alla mediazione pontificia da Zelensky nel suo incontro con Papa Francesco. «La Santa Sede continuerà a fare la propria parte», ha detto il segretario di Stato Pietro Parolin. Putin ha ammiccato alla comunità ebraica della Russia in un messaggio in cui ha ribadito un concetto più volte espresso: si sta combattendo contro «i seguaci diretti del nazismo», ha affermato il presidente. Sul terreno continuano i bombardamenti con vittime civili. Almeno quattro persone sono rimaste uccise in attacchi delle forze ucraine su Donetsk. Gli ucraini hanno affermato invece che tre persone, tra cui un bambino, sono morte in un bombardamento russo nella provincia di Kherson.