Accordo sui poli per l’infanzia 

Approvato l’accordo interdisciplinare per la costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia e per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali dalla nascita fino a sei anni. L’intesa è stata sottoscritta da assessorato regionale alla Pubblica istruzione, ufficio scolastico regionale, Anci Sardegna e dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università di Cagliari, dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione di Sassari. Viene sancita la collaborazione inter-istituzionale tra queste amministrazioni, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al fine di realizzare l’obiettivo.

«Si tratta di un fondamentale supporto alla governance regionale del Sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini da zero a sei anni, che potrà comportare effetti positivi anche a livello locale e operativo», spiega l’assessore Andrea Biancareddu. «Tutti i Comuni sardi sono coinvolti nel processo di implementazione dei coordinamenti pedagogici territoriali, che rappresentano un importante strumento di gestione locale per la qualificazione del sistema, con l’obiettivo di supportare la crescita dei bambini».

