Accordo sugli ostaggi più vicino  

Tel Aviv. L’accordo sul rilascio degli ostaggi israeliani, o almeno di una parte, sembra essere a portata di mano 39 giorni dopo il loro rapimento da parte di Hamas. Il presidente Usa Joe Biden ieri ha ostentato ottimismo: «Credo che avverrà». E ad aumentare le speranze è stato il blitz nel pomeriggio di ieri del capo dello Shin Bet israeliano Ronen Bar al Cairo, dove ha incontrato alti esponenti egiziani con i quali si sta trattando anche con il Qatar. «Sappiamo che una decisione può essere presa stanotte», hanno scritto in un comunicato le famiglie degli ostaggi, chiedendo ai vertici israeliani di «non fermare l’intesa». Ufficialmente Israele è cauto, anche se ha confermato indirettamente i negoziati in corso.

I dettagli

Se sui dettagli di un eventuale accordo non ci sono certezze, il Washington Post ha riferito che Israele vorrebbe il rilascio di 100 ostaggi (su 239, ndr) tra donne e bambini in mano ai miliziani. Hamas però, secondo la testata Usa, sarebbe pronto a liberarne non più di 70. Resta incerto poi il numero di donne e giovani palestinesi nelle carceri israeliane che potrebbero essere rilasciati. Il ministro degli Esteri Eli Cohen - da Ginevra dov’è andato con le famiglie dei rapiti - ha avvertito che non ci sono “prove” che gli ostaggi siano “in vita”. Mentre Benny Gantz, ministro del gabinetto di sicurezza israeliano, ha ammonito che «se anche fosse necessario un cessate il fuoco per la restituzione dei nostri ostaggi, la guerra non si fermerà».

Lo scontro

Intanto, mentre aumenta il controllo militare israeliano sulla Striscia, resta lo scontro tra Israele e il segretario generale dell'Onu. Antonio Guterres ha fatto sapere di essere «profondamente turbato dall’orribile situazione e dalla drammatica perdita di vite umane in diversi ospedali di Gaza». Ed è tornato a chiedere «un immediato cessate il fuoco umanitario». L’appello è stato lanciato dopo che il direttore dell’ospedale al Shifa, vicino al quale infuriano i combattimenti, ha affermato che “179 corpi”, compresi 7 neonati prematuri, sono stati sepolti in una “fossa comune” all’interno della struttura che non ha più le condizioni per operare. Israele ha replicato che Guterres «non merita» di guidare le Nazioni Unite e invocandone le dimissioni. In serata è intervenuta anche la Casa Bianca confermando che sotto lo Shifa Hamas avrebbe piazzato il suo centro di comando (come dice Israele), ma avvertendo che Washington «non sostiene gli attacchi agli ospedali».

RIPRODUZIONE RISERVATA