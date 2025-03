Accordo Regione-Governo sull’energia 

C’è l’accordo tra Governo e Regione sul futuro Dpcm per l’approvvigionamento energetico della Sardegna, snodo cruciale per la soluzione della vertenza Eurallumina. Lo ha comunicato ieri pomeriggio il ministro Adolfo Urso durante l’incontro con Regione, azienda e sindacati.

Il rilancio

«Questo accordo è un passo decisivo – ha detto il ministro – che ci consente di andare avanti nella soluzione della vertenza Eurallumina e di gestire il rilancio industriale dell’area del Sulcis». Regione e Governo hanno trovato l’accordo sul Dpcm Energia, sia sugli aspetti tecnici (in particolare i porti in cui dovranno essere ormeggiate le gasiere) sia sulle questioni perequative relative alle tariffe del gas. Nel giro di dieci giorni il Dpcm verrà girato dal Governo alla Regione e poi arriverà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione. L’iter del nuovo Dpcm, quando manca pochissimo all’udienza al Consiglio di Stato che vede contrapposti Governo e Regione, sembra ormai tracciato. L’accordo è stato confermato anche dall’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani. «È imminente la trasmissione alla Regione, da parte del ministero dell’Ambiente – ha detto - della bozza definitiva del Dpcm che darà il via, dopo decenni di stallo, alla metanizzazione dell’Isola, propedeutica anche al rilancio dell’Eurallumina. Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto con il Governo che oggi ha fornito rassicurazioni incoraggianti, attraverso il Mase, anche sulle tempistiche».

Il sindacato

Notizia accolta positivamente dai sindacati: «L’impegno del ministero è un passo avanti importante verso il riavvio dell’Eurallumina e, insieme a questo, si apre una prospettiva nuova per l’intero polo industriale del Sulcis Iglesiente», dicono i segretari della Cgil regionale e della Camera del Lavoro della Sardegna Sud Occidentale Fausto Durante e Franco Bardi con i segretari regionale e territoriale Filctem Cgil Francesco Garau e Emanuele Madeddu». L’incontro ha dato modo di parlare anche di Portovesme srl: «Il Governo – si legge nella nota Cgil – si è impegnato a svolgere una verifica nello stabilimento per accertare se siano vere le segnalazioni in base alle quali alcune parti di impianto sarebbero oggetto di smontaggio, un fatto che, se fosse vero sarebbe molto grave perché metterebbe a rischio la possibilità di una ripresa produttiva».

