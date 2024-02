Accordo Regione-Aeronautica militare per l’uso del Poligono di Capo Frasca 

È stato firmato il Protocollo d’Intesa che disciplina l’utilizzo dell’area del Poligono di Capo Frasca fra il Comando Logistico dell’Aeronautica Militare e la Regione. Il Presidente Christian Solinas e il Generale dell’aeronautica Davide Marzinotto hanno siglato ieri l’accordo per il coordinamento delle attività militari nell’area dell’Oristanese. «Completiamo la serie di disciplinari che sono stati avviati con Capo Teulada - ha sottolineato Solinas - che hanno previsto la regolamentazione delle attività militari. Questa importante sottoscrizione determina la possibilità di un utilizzo civile come ad esempio quello delle piazzole per gli elicotteri dell'Areus che svolgono servizio nell’assistenza ai pazienti urgenti che devono essere trasportati da luoghi distanti verso i presidi di cura».

Per Marzinotto si tratta di uno step importante. Un passaggio che disciplina al meglio le relazioni che sono state costruite e che attualmente sono ottime e fruttuose per il miglior rapporto tra la Regione e la Forza Armata azzurra.

