VaiOnline
Carbonia.
10 marzo 2026 alle 00:29

Accordo per le famiglie senz’acqua 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un atto transattivo, cioè un accordo fra residenti, Abbanoa (e probabilmente pure il Comune), col presupposto che ad accollarsi il debito siano i residenti. Potrebbe arrivare a una svolta immediata al caso riesploso nel rione Santa Caterina dove, sei giorni fa, reclamando un debito di oltre 330 mila euro, Abbanoa ha slacciato l’acqua a 32 famiglie della ex coop Mcs.

Le famiglie sono tutte allacciate ad un unico contatore da cantiere, intestato all’ex ditta costruttrice, il cui contratto non è stato mai volturato. E al medesimo contatore si sarebbero nel tempo allacciate altre unità immobiliari che saranno oggetto già oggi di una verifica col Comune. La vicenda era già esplosa nel 2012, un provvedimento del Tribunale civile impose il ripristino dell’erogazione, ma da allora il debito avrebbe ricominciato a crescere. Sino a quando, la scorsa settimana, Abbanoa ha usato le maniere forti. Con la palese volontà comune di dare soluzioni immediate, le parti ieri si sono incontrate: da una parte il nuovo amministratore condominiale, Mauro Cocco, dall’altra l’ente idrico regionale: «Abbiamo mosso i primi passi che ci condurranno a un atto transattivo – spuega Cocco – che a sua volta ha fatto scattare la valutazione sul riallaccio, e il percorso continua anche oggi». L’atto non prescinde da alcuni capisaldi: il condominio ha un’esposizione debitoria della coop decaduta, tuttavia Abbanoa sta acquisendo in queste ore (come esplicitamente richiesto) i moduli di ogni singola utenza che equivalgono a ogni singolo nucleo familiare: ciò potrebbe portare alla rimodulazione di alcune tariffe, che sinora sono state calcolate secondo i parametri più elevati stante il consumo crescente registrato. «Abbanoa – continua l’amministratore – sta anche tenendo conto che vi sono famiglie in difficoltà». Finite le scorte, da sabato molti hanno iniziato a ingaggiare autobotti private, in attese di quelle comunali. Sempre che in queste ore Abbanoa, nelle more della transazione che sta avvenendo, non riallacci il servizio. Intanto oggi è previsto un altro passaggio fondamentale: l’incontro fra l’amministratore condominiale e l’amministrazione comunale, compresi i tecnici. Non un dettaglio, dato che ci sono aspetti da chiarire: perché, in tutti questi anni, sarebbero stati consentiti allacci ulteriori al contatore unico da cantiere su cui ruota l’intera vicenda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Benzina e diesel, la folle corsa

Sos speculazione: sino 20 centesimi di differenza tra distributori vicini 
l Noce
Il conflitto

Attacco ai siti petroliferi Trump bacchetta Israele

E annuncia di avere «un piano» contro i rincari ma il voto di novembre spaventa i repubblicani 
Cappellacci (FI): incoscienza e mancanza di rispetto verso i sardi. Frau (Uniti per Todde): si porta avanti un lavoro efficace

«Sanità, subito un assessore a tempo pieno»

Sindacati in pressing: rispettare i patti, troppe difficoltà, servono strategie e decisioni chiare 
Cristina Cossu
intervista

«Voglio la generazione Zeta nella PA»

Giuseppe Meloni
L’analisi

Clima, Carbonia è la città che soffre di più

Ondate di caldo e umidità penalizzano tutta l’Isola, Cagliari al 33° posto 