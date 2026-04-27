Accordo per gli affitti a canone concordato 

L’obiettivo è rendere più accessibile il mercato degli affitti e offrire maggiore certezza e trasparenza a proprietari e conduttori, garantendo più tutele, canoni calmierati e incentivi fiscali. Ecco in sintesi i punti fondamentali dell'accordo territoriale per le locazioni abitative agevolate per il 2026,il protocollo che disciplina gli affitti a canone concordato nel Comune di Cagliari, Municipalità di Pirri inclusa.

I temi

L'accordo, sottoscritto dalle principali organizzazioni dei proprietari (Apci, Confedilizia, Asppi, Uppi) e degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat), introduce regole aggiornate per i contratti a canone agevolato “3+2”, per i contratti transitori e per quelli destinati agli studenti universitari. Ampio spazio è dedicato anche alle agevolazioni fiscali per chi sceglie il canone concordato: cedolare secca con aliquota ridotta e Imu agevolata, a fronte di affitti più bassi rispetto ai prezzi di mercato. Il nuovo protocollo tiene conto anche delle specificità del mercato immobiliare cittadino, attraverso una suddivisione del territorio in zone omogenee e “microzone”, alle quali corrispondono diversi canoni.

A sottolineare il valore sociale dell'intesa, sindaco assessora alla Salute e Benessere delle cittadine e dei cittadini e il collega all’Urbanistica. «Questo accordo«, dicono, «rappresenta un passaggio importante per garantire il diritto alla casa e per costruire un mercato degli affitti più equo e trasparente».

L’appello

L’obiettivo dell’accordo è promuovere l’uso abitativo e contrastare il fenomeno degli affitti brevi o turistici. Ecco perché dal Sunia e dalla Cgil Cagliari arriva la sollecitazione alle istituzioni di tutta l’area metropolitana «affinché la cedolare ridotta venga estesa a tutti i Comuni. L’obiettivo è incentivare l’uso abitativo e non turistico in un contesto in cui è sempre più difficile per giovani, famiglie, lavoratori e lavoratrici, trovare un alloggio».

Il nuovo Accordo Territoriale è già in vigore e resterà valido per 3 anni (marzo 2029): un'intesa che punta a riportare equilibrio in un mercato complesso, dove il tema della casa continua a essere centrale per la qualità della vita urbana.

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