VaiOnline
Comune.
28 aprile 2026 alle 00:26

Accordo per gli affitti a canone concordato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’obiettivo è rendere più accessibile il mercato degli affitti e offrire maggiore certezza e trasparenza a proprietari e conduttori, garantendo più tutele, canoni calmierati e incentivi fiscali. Ecco in sintesi i punti fondamentali dell'accordo territoriale per le locazioni abitative agevolate per il 2026,il protocollo che disciplina gli affitti a canone concordato nel Comune di Cagliari, Municipalità di Pirri inclusa.

I temi

L'accordo, sottoscritto dalle principali organizzazioni dei proprietari (Apci, Confedilizia, Asppi, Uppi) e degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat), introduce regole aggiornate per i contratti a canone agevolato “3+2”, per i contratti transitori e per quelli destinati agli studenti universitari. Ampio spazio è dedicato anche alle agevolazioni fiscali per chi sceglie il canone concordato: cedolare secca con aliquota ridotta e Imu agevolata, a fronte di affitti più bassi rispetto ai prezzi di mercato. Il nuovo protocollo tiene conto anche delle specificità del mercato immobiliare cittadino, attraverso una suddivisione del territorio in zone omogenee e “microzone”, alle quali corrispondono diversi canoni.

A sottolineare il valore sociale dell'intesa, sindaco assessora alla Salute e Benessere delle cittadine e dei cittadini e il collega all’Urbanistica. «Questo accordo«, dicono, «rappresenta un passaggio importante per garantire il diritto alla casa e per costruire un mercato degli affitti più equo e trasparente».

L’appello

L’obiettivo dell’accordo è promuovere l’uso abitativo e contrastare il fenomeno degli affitti brevi o turistici. Ecco perché dal Sunia e dalla Cgil Cagliari arriva la sollecitazione alle istituzioni di tutta l’area metropolitana «affinché la cedolare ridotta venga estesa a tutti i Comuni. L’obiettivo è incentivare l’uso abitativo e non turistico in un contesto in cui è sempre più difficile per giovani, famiglie, lavoratori e lavoratrici, trovare un alloggio».

Il nuovo Accordo Territoriale è già in vigore e resterà valido per 3 anni (marzo 2029): un'intesa che punta a riportare equilibrio in un mercato complesso, dove il tema della casa continua a essere centrale per la qualità della vita urbana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un colpo salvezza

Atalanta sconfitta 3-2: straordinaria doppietta di Mendy, gol partita di Borrelli 
l Nello sport
Il delitto di Monserrato.

Villacidro, palloncini e fumogeni per l’ultimo saluto a Leonardo

l Carta, Cucca, Serreli
All’aperto.

In Ogliastra da tutta Europa

Giampaolo Porcu
Cronaca

Giallo di Tortolì, morto l’uomo pestato a sangue

Giampaolo Ferrai, 62 anni, era in coma da diciannove giorni 
Roberto Secci
Cronaca

«Chi ha ucciso Leonardo Mocci si deve pentire»

Il prete si rivolge all’assassino Palloncini bianchi per l’ultimo saluto 
Angelo Cucca
La crisi

L’Iran: «Apriamo Hormuz, poi colloqui sul nucleare»

A Washington vertice nella Situation Room: «Teheran non può dotarsi di armi nucleari» 
La festa

Sa Die, la Sardegna al centro del mondo

Da oggi a Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche: «L’Ue pensi alle isole» 
Alessandra Carta