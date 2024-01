Accordo per contrastare la violenza sui minori 

Favorire la diffusione della cultura e della conoscenza dei diritti dei minori improntati alla non violenza, al rispetto, all’inclusione e alla mediazione, attraverso azioni mirate di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere, alle povertà educative, alla dispersione scolastica con particolare attenzione all’orientamento, alla salute mentale e alle insidie che si celano nell’ambiente digitale. Sono queste le linee direttrici su cui si fonda il protocollo d’intesa sottoscritto a Palazzo Regio tra il Consiglio delle autonomie locali (Cal) e la Garante per l’infanzia e l’adolescenza regionale, Carla Puligheddu.

«Nel rispetto delle proprie competenze istituzionali», si legge in una nota, «i rappresentanti degli enti hanno deciso di collaborare per incidere positivamente sulle scelte che riguardano il futuro dei minori. L’obiettivo è di realizzare e garantire il benessere dei minori, soprattutto verso coloro che vivono situazioni di fragilità fisica, psichica, psicofisica e sociale». Il protocollo, di durata triennale, permetterà di realizzare iniziative specifiche in vista degli stati generali dell’infanzia, convocati per il 2024. Si punta a prevenire e contrastare la violenza e i fenomeni di abusi, abbandoni, trascuratezza e violenze di ogni genere: bullismo, cyberbullismo, cyber stalking e il cyber crime.

