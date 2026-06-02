Accordo per ampliare il cimitero 

Accordo siglato tra i Comuni di Ghilarza e Soddì per ampliare il cimitero di Zuri, collocato in territorio di Soddì e diviso tra i due centri del Guilcier. Da anni si parla dell’ampliamento del camposanto e, nei giorni scorsi, l’esecutivo guidato dal sindaco di Soddì Francesco Mascia ha accolto la proposta di accordo di programma formulata dal sindaco di Ghilarza per la realizzazione dell’ampliamento.

«I sindaci dei Comuni limitrofi di Ghilarza e Soddì hanno concordato di intraprendere un’azione comune rivolta alla realizzazione dell’ampliamento del cimitero attuale per conseguire gli obiettivi volti a dotare i Comuni di loculi sufficienti per soddisfare le esigenze della comunità di Zuri, frazione di Ghilarza, e Soddì. L’esigenza nasce dalla carente dotazione di loculi attualmente presenti nel cimitero di Zuri», viene chiarito nella delibera adottata dalla Giunta Mascia. Risale al 2012 una delibera della Giunta comunale di Ghilarza con la quale veniva programmato l’ampliamento del cimitero intercomunale Soddì-Zuri, dopo l’acquisto di un’area di circa 600 metri quadri. La stessa è stata poi acquisita nel 2021. ( a. o. )

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