Accordo fatto tra Comuni per le “Pratzas in festa” 

Per la prima volta quest’anno c’è un evento estivo condiviso tra i paesi di Muravera, Villaputzu e San Vito, le Pratzas in festa. E poi c’è un cartellone unico degli eventi per evitare, come è quasi sempre accaduto, la sovrapposizione delle date. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro delle amministrazioni comunali, delle associazioni e delle Pro Loco dei tre paesi. «Il calendario - spiegano i sindaci Sandro Porcu, Salvatore Piu e Marco Antonio Siddi - è in fase di definizione per quanto riguarda alcune date e manifestazioni che via via verranno aggiunte. Sarà di certo un'estate molto ricca tra musica, enogastronomia, cultura, tradizione e sport».

Pratzas in festa è il primo evento condiviso: sei serate tra giugno e luglio durante le quali i cortili delle antiche case e i rioni si vestiranno a festa per accogliere i visitatori e far conoscere da vicino la cultura e le tradizioni del Sarrabus. Prima data a Muravera il 22 giugno poi il 29 a San Vito e il 6 luglio a Villaputzu. Maskaras, il carnevale estivo, è in programma il 9 agosto a Muravera. Sempre a Muravera la vigilia di Ferragosto ritorna Su Cumbidu, le grandi tavolate lungo le strade riservate ai turisti. A San Vito la festa principale è la sagra de Sa pratzida e sa petza de craba (28 e 29 luglio) mentre a Villaputzu occhi puntati sul festival delle launeddas (12 e 13 agosto) e la festa del mare (14-17 agosto).

RIPRODUZIONE RISERVATA