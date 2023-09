Accordo fatto, i due Comuni entrano a far parte del Gal 

I Comuni di Sant’Andrea Frius e Ortacesus entrano a parte del Gal Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari. I due paesi, dopo lunghe battaglie hanno ottenuto i requisiti di eleggibilità, tra i quale essere inseriti nelle zone rurali di categoria C o D. La novità è stata presentata nel corso di un incontro a S’Omu de Puddedda a San Basilio a cui hanno partecipato i sindaci dei due paesi, Simone Melis e Maria Carmela Lecca, il presidente e la direttrice del Gal, Antonino Arba e Silvia Doneddu, e i presidenti dell’Unione dei Comuni del Gerrei, Albino Porru e della Trexenta, Paola Casula. Il presidente del Gal definisce quella di ieri «una giornata importante, in quanto è il risultato di anni di impegno in questa direzione. Da anni volevamo l’ampliamento della compagine sociale».

Il Comune di Ortacesus era già socio dal 2017 mentre Sant’Andrea Frius ne fa parte da quest’anno. La programmazione 2023-27 prosegue Arba, «con l’ampliamento di questi due paesi sarà un’importante elemento di ricchezza per il territorio» mentre Doneddu aggiunge che «il territorio ora è armonicamente rappresentato». Concetto sul quale concorda anche il presidente dell’Unione dei Comuni del Gerrei Albino Porru.

Espletato o questo impegno, ora le amministrazioni dei due paesi hanno davanti un passo fondamentale: far partecipare il maggior numero di attività locali. Per questo sono stati organizzati due eventi di presentazione, a Ortacesus il 2 ottobre alle 17.30, mentre a Sant’Andrea Frius il 4 alle 18.

RIPRODUZIONE RISERVATA