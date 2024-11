Accordo fatto, 400 mila euro a Pirari 

Il Comune di Nuoro pagherà i premi incentivanti previsti dalla legge Merloni al progettista di centinaia di opere pubbliche cittadine, l’ex ingegnere capo Francesco Pirari. L’accordo transattivo è stato firmato nei giorni scorsi e prevede una spesa totale per le casse dell’ente tra capitale dovuto, rivalutazione monetaria, e versamenti di imposte, di 400 mila euro. Soldi che sono stati già previsti nel bilancio dell’amministrazione e saranno versati in varie tranche.

La vertenza

Pirari aveva già avanzato le sue richieste alle varie amministrazioni subito dopo l’uscita di scena dalla guida del settore del lavori pubblici nel 2000, facendo arrivare molteplici richieste, finalizzate alla corresponsione degli incentivi maturati secondo l’ex articolo 18 della legge 109 del 1994, la cosiddetta Merloni, per i procedimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche tra il 1994 e il 2000. La somma pretesa quattro anni fa da Pirari in forma bonaria all’amministrazione Soddu con una lettera formale, forte anche di una decisione del 2013 della Cassazione, era di 2 milioni di euro tra incentivi e rivalutazione monetaria, e riguardava 223 cantieri della città. Da quella richiesta era nata una controversia. L’ex ingegnere capo aveva deciso di trascinare il Comune davanti al Tribunale civile.

La causa

Pirari, ingegnere capo per anni del Comune di Nuoro, forte di una sentenza della Corte di Cassazione, aveva chiesto all’amministrazione l’indennizzo per gli incentivi sui progetti redatti, a lui dovuti e mai liquidati, che risalgono al periodo in cui era in servizio. Incentivi erogati invece agli altri dipendenti. La legge Merloni prevede un incentivo dell’uno per cento dell’importo totale dell’intervento per i progetti redatti entro il maggio del 1999 e dell’1,5 per cento dell’importo a base d’asta per quelli redatti in data successiva. Già con una sentenza della Cassazione, che risale al 13 luglio del 2013, i giudici avevano dato ragione all’ex ingegnere capo.

Complessivamente i progetti messi in conto sono 223. Tra questi, a pesare di più sono quelli per la rete del gas cittadino e la caserma di Pratosardo. Il primo un appalto da oltre 20 milioni, redatto da lui in qualità di ingegnere capo. Ora dopo anni di richieste, lunedì è arrivata la firma sull’accordo.

