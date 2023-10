Un tavolo permanente con sindaci, provincia, organizzazioni sindacali, regione, autorità di sistema portuale e consorzio industriale per cercare soluzioni all’emergenza Sulcis: è la proposta condivisa di sindaci e sindacati, con l’obiettivo finale di arrivare ad un accordo di programma da sottoscrivere con Governo e Regione.

I punti salienti individuati dai primi cittadini e dalle organizzazioni sindacali sono, si legge nel comunicato condiviso da sindaci e Cgil, Cisl e Uil, «le infrastrutture di base che costituiscono un freno o addirittura un ostacolo alle attività produttive ed economiche, in primis il porto industriale e la viabilità provinciale, ma anche l’energia e l’individuazione di nuove aree industriali subito fruibili». Temi sensibili che, secondo sindaci e sindacati, devono essere affrontati all’interno di una piattaforma comune, «che veda coinvolti i portatori di interesse principali, ossia i 23 sindaci del Sulcis Iglesiente, la Provincia,i sindacati, il consorzio industriale, oltre all’autorità di sistema e la regione, con la creazione di un tavolo permanente territoriale, espressione della piattaforma, che deve creare un piano strategico congiunto e condiviso a livello sovra territoriale».

Una proposta per valorizzare il contributo degli enti locali e degli attori territoriali, con la presenza delle istituzioni al tavolo e con l’obiettivo di raggiungere un accordo di programma per il Sulcis. L’appello all’unità nella sala Fratelli Fois di Portoscuso, ha prodotto il comunicato congiunto che prova a tracciare una strada per affrontare le mille emergenze che infiammano il territorio: il lavoro che stenta a ripartire e anzi è sempre più a rischio, le carenze infrastrutturali, i dati drammatici sulla disoccupazione l’emigrazione giovanile. «Non esiste nessuna contrapposizione tra le amministrazioni locali del territorio e le confederazioni sindacali - si legge nel comunicato congiunto - rispetto al tema della coesistenza della produzione industriale, della sostenibilità ambientale e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Questo primo risultato è il fondamento su cui è possibile sviluppare azioni concrete».

