Accordo con Terna, in arrivo mezzo milione 

Intesa raggiunta fra Terna e Comune sulla parte quartese del Tyrrhenian-link, il cavo ad alta tensione che collegherà la Sardegna con la Sicilia. Cavi che - per quanto riguarda Quartu - dalla piattaforma prevista a Terra Mala passeranno lungo via dell’Autonomia regionale, per poi approdare a Selargius. «Un progetto di interesse strategico nazionale che non possiamo non fare», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, che ha seguito l’iter in rappresentanza del Comune. «Continuiamo ad essere critici e dubbiosi perché avremmo preferito che l’intervento si concentrasse nell’agro e non lungo le strade, ma non avevamo scelta», sottolinea l’assessore. «Abbiamo comunque la garanzia che rimetteranno tutto a posto, e ci sarà sicuramente la massima attenzione affinché gli interventi vengano realizzati per lotti e senza creare disagi».

In cambio il Comune riceverà 500mila euro come compensazione, risorse che la Giunta ha deciso come utilizzare, in attesa del sì anche in Consiglio: dalla sistemazione delle strade di ingresso per il Nuraghe Diana e la Villa Romana, alla manutenzione del campo sportivo Sa Tanca di Flumini e dei marciapiedi di via dell’Autonomia regionale. Non solo: i fondi da incassare in cambio del passaggio dei cavi, saranno in parte destinati anche alla realizzazione di un percorso ambientale e ciclopedonale che dal porto di Capitana arriva ai campi da golf del litorale, passando per via Tirso, con spazi per sport acquatici e moto cross.

