Accordo con Barumini per il biglietto unico integrato 

Genuri, il paese del Medio Campidano con la più piccola estensione territoriale, si fa grande e alza lo sguardo verso il futuro siglando un’alleanza culturale con Barumini. Il protocollo d’intesa porterà i siti di Genuri nel circuito del “biglietto unico” integrato del paese de Su Nuraxi.

L’accordo che sarà formalizzato il 30 maggio tra i sindaci Sandro Branca e Michele Zucca, sancirà l’intesa strategica che mette da una parte l’esperienza internazionale maturata dalla rete culturale gestita dalla Fondazione Barumini e diretta da Emanuele Lilliu e dall’altra la volontà di Genuri di costruire un modello sostenibile, innovativo e condiviso di valorizzazione territoriale. Sarà anche inaugurato il museo del Nuraghe San Marco di Genuri, alla presenza di Gianfranca Salis, soprintendente, insieme alle restauratrici che hanno riportato alla luce oltre 200 reperti e 5 anfore. «L’intesa consentirà l’apertura e la fruizione del nuraghe e del museo per 160 giorni l’anno», spiega Branca descrivendolo come «un risultato di enorme rilevanza». Il protocollo prevede, infatti, la costruzione di un piano di sviluppo culturale, la nascita di un comitato tecnico-scientifico condiviso, strumenti di monitoraggio, programmi annuali e il coinvolgimento futuro della Fondazione Barumini. «Una visione, il sogno di una vita che diventa realtà per la nostra piccola ma determinata comunità», sottolinea Branca. (g. g. s.)

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