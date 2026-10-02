Accordi di fuoco Il re del boogie-woogie sul palco di Cagliari  

«Non c'è nessun pianista boogie-woogie-blues là fuori oggi che picchia sui tasti 88 con la convinzione di Kenny Blues Boss Wayne», ha scritto il sul Chicago Sun-Times.

Anteprima d’eccezione questa sera alle 21.30 per la quarantasettesima edizione del festival internazionale “Jazz in Sardegna – European Jazz Expo”. La leggenda internazionale del boogie-woogie e del blues Kenny Wayne salirà sul palco accompagnato da una line up di straordinari musicisti: Russell Jackson: basso/voce; Heggy Vezzano: chitarra; Joey DiMarco: batteria. Il bagaglio artistico di questo artista è straordinario: il suo pianoforte fluido ma robusto e la sua voce piena di sentimento si fondono in un canone di brani originali che possono trasportare il suo pubblico in un viaggio davvero emozionante.

La carriera

Nato a Spokane nel 1944 e cresciuto tra New Orleans, Los Angeles e San Francisco, Wayne si avvicina al pianoforte a soli 13 anni. La sua formazione affonda le radici nel gospel trasmessogli dal padre e si sviluppa nel tempo attraverso il jazz, l’R&B, il soul e lo swing, dando vita a uno stile personale, energico e profondamente legato alla tradizione afroamericana. Con oltre cinquant’anni di carriera, Kenny Wayne ha portato la sua musica sui palcoscenici di quattro continenti, collaborando con autentiche leggende del blues, tra cui Jimmy Reed, Pinetop Perkins, Joe Louis Walker e Ike Turner.

I premi

Il suo straordinario percorso artistico è costellato da importanti riconoscimenti: un Juno Award, sette Maple Blues Awards, il Blues Music Award 2024 – Pinetop Perkins Award e, nel 2025, il titolo di Miglior Pianista Blues assegnato da Blues Blast Magazine. Proprio nel 2025 è stato inoltre protagonista del tour europeo “The Kings of Blues”, prodotto da Break Live Music, insieme a Vasti Jackson, Waldo Weathers, Russell Jackson e Tony Coleman.

Aspettando novembre

La sua presenza al Teatro Massimo rappresenta dunque un’anteprima di particolare rilievo e un primo assaggio dell’atmosfera che accompagnerà la nuova edizione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna – European Jazz Expo, pronta a riportare a Cagliari, dal 20 al 22 novembre, tre giornate dedicate alla musica, alla ricerca, alla creatività e ai grandi protagonisti del jazz mondiale.

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