Accorciate le ferie: stesse presenze col doppio dei turisti 

Molta gente, ma cattiva vigilia di festa. Anche se gli incassi per alberghi e strutture ricettive ci sono, fino all’ultimo in albergatori e titolari di bed and breakfast o affittacamere è rimasto il dubbio di non riempire. Ma poi l’agognata prenotazione è giunta, seppure in zona Cesarini. Nel turismo italiano in crisi, secondo il Sole 24 Ore reggono solo tre regioni e noi siamo tra quelle, assieme al Trentino e al Veneto. Però tante cose stanno cambiando, e bisognerà rifletterci prima di arrivare a un “per niente esaurito” che sarebbe un de profundis per un settore trainante dell’economia sarda. Insomma, pensarci oggi per non fallire domani.

Prenotazioni “lente”

Gli operatori turistici sardi hanno tremato parecchio, sul tasso di occupazione dal 20 agosto in poi. Questo, perché a luglio sembrava che le prospettive fossero fosche, ma con il last minute si sono fatte grandi cose. All’inizio del mese l’elenco delle prenotazioni era un pianto, ma poi giorno dopo giorno le richieste sono arrivate. Insomma, il last minute si allarga sempre più.

Comandano le low cost

Perché è successo, considerato che di solito le persone sanno in anticipo quando avranno le ferie estive? «Per via delle compagnie low cost», sospirano soprattutto gli operatori dell’extralberghiero, «con il suo saliscendi delle tariffe a seconda dell’anticipo sull’acquisto del biglietto. Se il turista può risparmiare sul volo, prenota il soggiorno». I numeri si fanno comunque, ma con un po’ di batticuore. Peraltro, in Sardegna è aumentato il numero ufficiale di b&b: «Erano 25.700 dotati del codice Iun a settembre 2023, sono 33.800 oggi. Nella Città metropolitana di Cagliari siamo passati da 4.200 a 5.300, ma attenzione: non sono sorte ottomila strutture in più. Semplicemente, molte sono emerse dal “nero”.

Numeri da interpretare

Colpisce però che l’aeroporto di Cagliari Elmas abbia fatto il record, ma le strutture ricettive non per tutta l’estate, pur se la soddisfazione c’è. «Significa che il turista ha accorciato la permanenza», analizza Fausto Mura, presidente di Federalberghi Confcommercio Sud Sardegna, «perché risparmia: sul numero di notti e sul ristorante». Tutti poveri? «No, ma al 60 per cento arrivano con i voli low cost all’ultimo istante: quando aumenti i clienti ma non il fatturato, visto che le camere d’albergo sono sempre quelle, significa che arrivano turisti meno facoltosi. È per questo», conclude Mura, «che gli aeroporti fanno i record: invece di avere un arrivo e una partenza in dieci giorni per un turista che si trattiene appunto per quel periodo, abbiamo due turisti che stanno per cinque giorni. Risultato: più biglietti aerei venduti, ma stesso numero di presenze». A Mura preoccupa l’overtourism, cioè l’eccessivo numero di turisti per tempi brevi: «Un problema ambientale e socioeconomico».

L’evoluzione

Per Carlo Amaduzzi, presidente regionale di Assohotel Confesercenti, dovremmo vendere i posti letto a turisti più “danarosi”. «Ci vorrebbero le suite, da concedere a più caro prezzo, ma gli hotel nella fascia costiera non possono essere ingranditi per via dei vincoli e non le possono realizzare». A dispetto dei numeri ufficiali, Amaduzzi dice che «sono diminuiti i b&b: i titolari si sono resi conto che, affittandoli come case vacanza, si consegnano le chiavi, non si danno le colazioni e ci si scorda del turista per almeno una settimana. Prima, a fare concorrenza agli hotel erano i b&b, ora lo fanno le seconde case». Peraltro, più “sommerse”: anche di banconote dei turisti.

